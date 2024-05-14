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Путин призвал Совбез уделить внимание отношениям со странами СНГ

Путин призвал членов Совбеза уделить больше внимания отношениям со странами СНГ

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Александр Астафьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна уделять больше внимания отношениям со странами СНГ. Его слова на оперативном совещании с членами Совбеза передает РИА Новости.

«Мы с министром финансов говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационные», — сказал российский лидер.

По словам президента, эта тема остается приоритетной для России во внешней сфере.

13 мая Путин провел первое оперативное совещание с членами Совета безопасности России после кадровых перестановок, произошедших в руководстве структуры.

12 мая российский лидер подписал указ «О Секретаре Совета безопасности Российской Федерации». В документе говорилось о назначении на соответствующий пост Сергея Шойгу, который до этого занимал должность министра обороны страны.

Ранее Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти.

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