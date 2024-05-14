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Маск назвал причину роста поддержки Трампа

Маск заявил, что поддержка Трампа из-за нападок будет только расти

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Kirsty Wigglesworth/Reuters

Поддержка экс-президента США Дональда Трампа будет только укрепляться из-за нападок на него. Об этом американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети Х.

«Чем более нечестными атаки на Трампа выглядят для общественности, тем сильнее он поднимется в опросах», — считает Маск.

Он обратил внимание, что в настоящее время коэффициенты ставок на победу Трампа на выборах указывают на более напряженное соперничество с действующим президентом США Джо Байденом.

Ранее Трамп назвал людоеда Ганнибала Лектера «замечательным человеком».

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Выборы в США — 2024
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