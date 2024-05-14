Маск назвал причину роста поддержки Трампа

Поддержка экс-президента США Дональда Трампа будет только укрепляться из-за нападок на него. Об этом американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети Х.

«Чем более нечестными атаки на Трампа выглядят для общественности, тем сильнее он поднимется в опросах», — считает Маск.

Он обратил внимание, что в настоящее время коэффициенты ставок на победу Трампа на выборах указывают на более напряженное соперничество с действующим президентом США Джо Байденом.

Ранее Трамп назвал людоеда Ганнибала Лектера «замечательным человеком».