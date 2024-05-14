В Черкасской области Украины произошел взрыв

В Умани Черкасской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщил украинский портал «Новости. Live».

Подробности в сообщении не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В настоящее время воздушная тревога действует в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях Украины.

До этого взрыв произошел в украинском городе Днепр (ранее — Днепропетровск). По имеющейся информации, российские беспилотные летательные аппараты с территории Запорожской области взяли курс на Днепр и Кропивницкий (ранее — Кировоград). В связи с этим в Днепре была объявлена воздушная тревога.

Сообщалось также о взрыве в Харькове.

Днем 13 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва, произошедшего на Крымском мосту, в причастности к которому Москва обвинила Киев. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.