Власти Украины начали эвакуацию населения из двух городов Сумской области

Украинские власти начали эвакуацию населения из двух городов Сумской области. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил глава областной военной администрации Владимир Артюх.

По словам главы администрации, те, кто хочет эвакуироваться из Белополья и Ворожбы, в первую очередь это касается семей с детьми, должны обратиться к старостам и руководителям общин. Эвакуированные будут размещаться в местах компактного проживания, расположенных на территории Сумской области.

До этого глава военной администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов заявил, что власти принудительно эвакуируют более 100 детей-сирот, проживающих в приграничных районах. Уточняется, что детей эвакуируют из приграничных общин Богодуховского, Купянского и Изюмского районов.

13 мая Синегубов сообщил, что из некоторых районов Харьковской области эвакуировали почти 6 тыс. человек.

Ранее власти Харькова решили не эвакуировать жителей города.