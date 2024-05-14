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Ученые заявили о рекордной скорости насыщения атмосферы Земли углекислым газом

PNAS: темпы роста содержания CO2 в воздухе Земли выросли в 10 раз за 50 тыс. лет

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Reuters

Американские ученые из Университета штата Орегон заявили, что темпы роста концентрации углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли достигли исторического максимума. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам команды, сегодняшняя скорость увеличения содержания CO2 в воздухе планеты в 10 раз выше, чем в любой другой момент за последние 50 тыс. лет. Это показал химический анализ древнего антарктического льда.
Лед, образовавшийся в Антарктике за сотни тысяч лет, включает в себя древние атмосферные газы, заключенные в пузырьки воздуха.

Используя образцы ледяного керна Западно-Антарктического ледникового щита, ученые обнаружили, что перепады содержания CO2 совпадали с резкими похолоданиями в Северной Атлантике.

Во время крупнейшего естественного подъема уровень углекислого газа повысился примерно на 14 частей на миллион за 55 лет. Подобные колебания происходили примерно раз в 7 тыс. лет. При сегодняшних темпах такой рост займет всего 5-6 лет, отметили исследователи.

Ученые добавили, что Южный океан поглотит значительную часть растущих выбросов углерода, но быстро усиливающиеся ветры ослабляют его способность делать это.

Ранее исследователи допустили потепление климата Земли на 8 °C.

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