Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах РФ

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По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых.

Также сообщается, что свыше 73,2 млн — 49,9% — россиян уже сделали прививку от гриппа.

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