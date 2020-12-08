Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах РФ
Бернст Ю.
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По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
По данным ведомства, превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых.
Также сообщается, что свыше 73,2 млн — 49,9% — россиян уже сделали прививку от гриппа.
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