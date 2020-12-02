Пожар в коллекторе в Москве не вызвал превышения ПДК вредных веществ

Пожар в коллекторе на севере Москвы не вызвал превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС России.

На место была направлена мобильная лаборатория ведомства, она не выявила превышения допустимых показателей, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте 11 часть домов была отключена от электричества. По коллектору на протяженности 6,5 км проходят кабели связи, силовые кабели, трубопроводы для горячей и холодной воды. По имеющимся данным, огонь охватил именно кабели.

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