Пассажиропоток аэропортов РФ в октябре сократился на 23%
Бернст Ю.
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Пассажиропоток российских аэропортов в октябре сократился на 23%, до почти 12,7 млн пассажиров по сравнению с сентябрем 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
По данным агентства, пассажиропоток на внутренних линиях составил 11,2 млн человек, на международных — 1,4 млн человек.
Уточняется, что в октябре 2020 года авиакомпании сократили перевозки пассажиров на 39% — до 6,79 млн человек.
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