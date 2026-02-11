В Госдуме связали стрельбу в анапском техникуме с повышением тарифов ЖКХ

Причиной «эпидемии школьного насилия» в начале 2026 года стали социальное напряжение из-за роста тарифов ЖКХ, обилие деструктивного контента в соцсетях и недостатки системы работы с детьми, заявила RTVI глава думского комитета по защите семьи Нина Останина.

По ее словам, даже если «огородить образовательные организации железной проволокой в несколько рядов», повысить уровень безопасности не удастся — без системных воспитательных мер, внимания педагогов к каждому ученику.

Кроме того, добавила депутат, детям и подросткам нужна целенаправленная психологическая поддержка на фоне усиления социальной напряженности из-за «космических цен за ЖКУ» на фоне «отсутствия зарплаты, которая позволила бы семьям не выживать, а жить».

Для оказания этой поддержки в школе требуется полноценная психологическая служба, а не «один психолог на две тысячи учащихся», а классный руководитель не должен вести уроки, чтобы уделять все время и внимание детям.

Еще одним фактором, вызвавшим «эпидемию школьного насилия», Останина назвала «чувствительный» для детей контент в соцсетях. Она призвала изучить опыт по регулированию интернет-доступа для несовершеннолетних Китая и других стран.

Так депутат прокомментировала инцидент в индустриальном техникуме Анапы, на входе в который 17-летний учащийся 11 февраля застрелил охранника из охотничьего ружья и ранил несколько человек. Возбуждено уголовное дело, с места преступления изъяли вещественные доказательства — оружие, гильзы и патроны.

Ранее прокуратура заявила о начале проверки анапского техникума, в котором студент устроил нападение.