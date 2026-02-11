Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Самаре завели уголовное дело на мужчину, въехавшего на горящей машине в колонку АЗС

СК: в Самаре завели дело на въехавшего в колонку АЗС мужчину

В Самаре завели дело на мужчину, въехавшего на горящей машине в автозаправку. Об этом сообщили на странице во «ВКонтакте» следственного управления Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, фигурант дела поджег автомобиль, на котором после врезался в заправочную колонку на АЗС в Красноглинском районе Самары. При этом он хотел расправиться с 27-летним водителем другой машины, который находился рядом с колонкой.

В сообщении отмечается, что результатом действий водителя стали телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован. Пожар, который начался в результате инцидента на АЗС, потушили ее работники.

Подозреваемый в преступлении был задержан правоохранителями. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, допрашивают свидетелей.

Ранее в центре Москвы произошел пожар на автозаправке.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!