В Самаре завели уголовное дело на мужчину, въехавшего на горящей машине в колонку АЗС

В Самаре завели дело на мужчину, въехавшего на горящей машине в автозаправку. Об этом сообщили на странице во «ВКонтакте» следственного управления Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, фигурант дела поджег автомобиль, на котором после врезался в заправочную колонку на АЗС в Красноглинском районе Самары. При этом он хотел расправиться с 27-летним водителем другой машины, который находился рядом с колонкой.

В сообщении отмечается, что результатом действий водителя стали телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован. Пожар, который начался в результате инцидента на АЗС, потушили ее работники.

Подозреваемый в преступлении был задержан правоохранителями. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, допрашивают свидетелей.

