Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Объединение хлебопеков внесли в перечень террористических организаций

Объединение хлебопеков из Европы и Украины внесли в перечень Росфинмониторинга
Shutterstock

Объединение, в которое входит бывший владелец доли «Рижского хлеба» —
гражданин Латвии — вошло в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Организации: Объединение, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс, 02.10.1964 г.р., гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна, 21.10.1977 г.р., ООО Рижский хлеб... в г. Чернигов, Украина; ООО Хлебный гурман ... в г. Киев, Украина; ООО Lielezers,... в г. Лимбажи, Латвийская республика; фонд Ziedot.lv... в г. Риге, ул. Селпилс, 2с, г. Рига Латвийская республика», — говорится на сайте ведомства.

В августе прошлого года Родниковский районный суд Ивановской области обратил в доход государства 50% долей компании «Рижский хлеб», которые принадлежат гражданину Латвии.

Прокуратура тогда отметила, что ответчики входят в объединение хлебопеков с «ярко выраженным антироссийским характером». В него же входят киевское ООО «Хлебный гурман» (ТОВ «Хлiбний гурман») и латвийское ООО Lielezers.

Как сообщали СМИ, Бомис Нормундс и Татьяна Приходько, использовали доли «Рижского хлеба» для спонсирования украинских нацбатальонов «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). По информации журналистов, в период с 2023 по 2025 год латвиец пожертвовал через Ziedot.lv более $36,8 тысячи на оружие и боеприпасы.

Ранее в России запретили ряд книг Суворова.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!