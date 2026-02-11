Объединение хлебопеков внесли в перечень террористических организаций

Объединение хлебопеков из Европы и Украины внесли в перечень Росфинмониторинга

Объединение, в которое входит бывший владелец доли «Рижского хлеба» —

гражданин Латвии — вошло в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Организации: Объединение, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс, 02.10.1964 г.р., гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна, 21.10.1977 г.р., ООО Рижский хлеб... в г. Чернигов, Украина; ООО Хлебный гурман ... в г. Киев, Украина; ООО Lielezers,... в г. Лимбажи, Латвийская республика; фонд Ziedot.lv... в г. Риге, ул. Селпилс, 2с, г. Рига Латвийская республика», — говорится на сайте ведомства.

В августе прошлого года Родниковский районный суд Ивановской области обратил в доход государства 50% долей компании «Рижский хлеб», которые принадлежат гражданину Латвии.

Прокуратура тогда отметила, что ответчики входят в объединение хлебопеков с «ярко выраженным антироссийским характером». В него же входят киевское ООО «Хлебный гурман» (ТОВ «Хлiбний гурман») и латвийское ООО Lielezers.

Как сообщали СМИ, Бомис Нормундс и Татьяна Приходько, использовали доли «Рижского хлеба» для спонсирования украинских нацбатальонов «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). По информации журналистов, в период с 2023 по 2025 год латвиец пожертвовал через Ziedot.lv более $36,8 тысячи на оружие и боеприпасы.

