Американец установил рекорд по количеству собранных за час бумажных самолетов

В США мужчина сделал 250 бумажных самолетов за час и установил рекорд Гиннесса, пишет UPI.

По словам Ричарда ДеФриса, он впервые подал заявку в Книга рекордов Гиннесса два года назад, а официальное разрешение на проведение рекордной попытки получил в декабре 2025 года.

Согласно установленным правилам, цель составляла 200 самолетов за 60 минут. ДеФрис превзошел этот показатель, сложив 250 моделей. Каждый самолет по завершении проверялся официальным представителем Книги рекордов, чтобы убедиться, что он действительно способен летать — это обязательное условие.

«Это потрясающе. За этим стоит много труда и практики», — прокомментировал ДеФрис.

Он отметил, что мечтал установить мировой рекорд давно и специально искал категорию, в которой мог бы проявить себя.

Ранее ведущий новостей в США собрал крупнейшую в мире коллекцию носков.