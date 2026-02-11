Жительница Бурятии после родов забыла свою семью

В Бурятии у женщины остановилось сердце во время родов

Жительница Бурятии лишилась памяти после неправильных родов. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, 39-летняя женщина по имени Анастасия забеременела в четвертый раз. Каких-либо проблем в процессе не было, но на 30-й неделе женщина перестала чувствовать толчки ребенка.

После обследования медики приняли решение об экстренном кесаревом сечении. Во время операции анестезиолог-реаниматолог должен был провести зондирование и опорожнение желудка, но не сделал этого.

В результате рвота попала в дыхательные пути, у нее остановилось сердце. Ее ребенка, который весил 1,3 кг, направили в инкубатор.

Из-за произошедшего у Анастасии наблюдались проблемы с работой мозга.

«Она не разговаривала, просто лежала с открытыми глазами. Прижимала к сердцу младшего братишку, но не узнавала его. Нас тоже не помнила», – рассказала дочь пострадавшей.

Несмотря на полтора года реабилитации, спасти женщину медики не смогли.

Тем временем следователи выяснили, что, если бы роженице оказали помощь правильно, она могла бы жить. Суд приговорил врача к двум годам ограничения свободы.

Семья подала апелляцию, после чего медика освободили от ответственности из-за истечения срока давности. По словам дочери пострадавшей, они надеялись, что это разбирательство приведет к отбору лицензии, но сейчас врач продолжает работать.

