В Польше назвали дезинформацией необходимость уплаты $1 млрд для участия в «Совете мира»

Утверждение о том, что необходимо заплатить $1 млрд для участия в «Совете мира», является дезинформацией. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, открывая заседание Совета национальной безопасности, передает РИА Новости.

«Существует яркая дезинформация, что якобы Польша должна заплатить $1 млрд, чтобы вступить в «Совет мира». Это неправда», — сказал глава республики.

Навроцкий добавил, что такая сумма необходима, если страна хочет остаться в организации навсегда. По его словам, государства вступают в «Совет мира» на три года, после чего решается вопрос о продолжении участия. В связи с этим уплата $1 млрд носит добровольный характер, уточнил президент.

16 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира», в который он пригласил представителей Европейской комиссии и более 50 государств. В том числе приглашения получили Россия, Белоруссия и Украина.

11 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона на данный момент прорабатывает свое отношение к «Совету мира».

Ранее в Кремле рассказали о предложении направить замороженные активы в Совет мира.