Тюменец украл новогоднюю елку из салона красоты

Житель Тюмени похитил новогоднюю елку из салона красоты, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Полицейские получили сообщение том, что неизвестный выломал дверь в салон красоты на улице Дмитрия Менделеева и украл искусственную ель. Хулигана удалось задержать, им оказался 23-летний тюменец. Вину молодой человек признал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, тюменец находится под подпиской о невыезде.

Отмечается, что украденная елка была изъята и вскоре будет передана хозяйке салона красоты.

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