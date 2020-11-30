Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Карина Казанцева
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В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом за сутки, пишет оперштаб в Telegram.
«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 74 погибших.
Всего в столице выявлено 605 724 человека с коронавирусом, выздоровели — 452 184, погибли 8978 человек. В мире с начала пандемии зарегистрировано 63 млн заболевших, 43 млн — выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались.
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