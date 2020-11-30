В Москве 8-летняя девочка попала в реанимацию после аквапарка

В Москве 8-летняя девочка попала в реанимацию после посещения аквапарка, пишет РЕН.

Отмечается, что 28 ноября в аквапарке девочка ударилась головой. После этого ребенка положили в реанимацию. Ситуация усложняется тем, что у пострадавшей сахарный диабет первого типа.

Черемушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей», — сообщили в надзорном ведомстве.

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