В Москве 8-летняя девочка попала в реанимацию после аквапарка
Карина Казанцева
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В Москве 8-летняя девочка попала в реанимацию после посещения аквапарка, пишет РЕН.
Отмечается, что 28 ноября в аквапарке девочка ударилась головой. После этого ребенка положили в реанимацию. Ситуация усложняется тем, что у пострадавшей сахарный диабет первого типа.
Черемушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку.
«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей», — сообщили в надзорном ведомстве.
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