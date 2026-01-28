Размер шрифта
Названы два условия, при которых хлеб с плесенью можно употреблять в пищу

Биолог Шеина: хлеб с небольшой плесенью можно употреблять только в виде сухариков
Caftor/Shutterstock/FOTODOM

Заплесневелый хлеб можно есть только при двух условиях — после термической обработки и при небольшом очаге поражения. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталья Шеина, доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьева Пироговского Университета Минздрава России.

По словам эксперта, чаще всего плесень на хлебе появляется из-за хранения в пластиковом пакете при комнатной температуре. Такая среда создает оптимальные условия для роста грибов. Если плесень только начала развиваться и занимает небольшой участок, хлеб допускается использовать исключительно после сильной термической обработки — например, в виде сухариков или гренок.

При этом простое удаление плесени с помощью ножа не всегда гарантирует безопасность продукта.

«Срезание корки не поможет в тех случаях, если батон (буханка) поражен плесенью целиком: споры гриба могут проникать глубоко внутрь. Чтобы продлить жизнь хлебу, лучше хранить его в холодильнике», – предупреждает Шеина.

Эксперт также напомнила об аналогичных правилах хранения сухофруктов. Им необходим доступ воздуха: в герметичных упаковках они быстро плесневеют и теряют полезные свойства из-за отсутствия вентиляции.

Ранее ученый рассказал, какой заплесневелый сыр безопасно употреблять.
 
