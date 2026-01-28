Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Общество

Выброшенный лотерейный билет принес россиянке 1 млн рублей

Жительница Волгоградской области выиграла в лотерее 1 млн рублей
Пресс-служба «Столото»

Жительница Волгоградской области выиграла в лотерею 1 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи».

Россиянка выиграла один из призов по миллиону рублей в акции «Второй шанс круглый год» для участников лотереи «Мечталлион».

Наталья могла остаться без приза, поскольку изначально она выбросила лотерейный билет, но после буквально достала его из мусорного ведра.

Когда женщина проверила билет, он оказался выигрышным. Победительница призналась, что раньше скептически относилась к лотереям, но поняла, что нужно верить в удачу.

Выигрыш семья планирует потратить на ремонт жилья.

До этого сообщалось, что приз в один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото» впервые был разделен между тремя участниками — жителями Свердловской, Тюменской и Новосибирской областей. Каждый из них получит свыше 333 млн рублей. Помимо этого, в тираже был разыгран еще один крупный приз — 100 млн рублей.

Ранее пенсионер купил более 4,5 тыс. лотерейных билетов и стал миллионером.
 
