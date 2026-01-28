Американский физик заявил, что нашел местоположение рая

Американский физик, бывший преподаватель Гарвардского университета Майкл Гильен заявил, что нашел местоположение библейского рая. Об этом пишет Daily Mirror.

Ученый выдвинул версию, что рай находится за пределами космологического горизонта. По его мнению, за границей наблюдаемой Вселенной время останавливается. Там нет прошлого, настоящего и будущего, считает он. Гильен отметил, что подобное явление соответствует раю, описанному в Библии.

Однако большинство астрономов придерживаются другой точки зрения. По их словам, за границей наблюдаемой Вселенной продолжается космическое пространство, которое мы не можем увидеть из-за конечной скорости света.

До этого 72-летний нейрохирург Эбен Александер из США, очнувшийся после комы, заявил, что встретил сестру в загробном мире. Мужчина рассказал, что во время комы его сознание перенеслось в потусторонний мир, который, по мнению нейрохирурга, был раем. Там мужчина ощущал себя «частичкой осознания на крыле бабочки, среди пульсирующих роев из миллионов других бабочек».

Спустя несколько месяцев после пробуждения Александеру показали фотографию его сестры Бетси, с которой мужчина был разлучен в детстве. По словам нейрохирурга, его родственница выступала в качестве проводника во время его пребывания в потустороннем мире.

Ранее в США фермер воскрес после остановки сердца и озвучил послание «с того света».