Около 300 россиян застряли в самолете из-за снежного циклона в Москве

Более 300 пассажиров рейса Azur Air застряли в самолете в Москве из-за снегопада

Около 300 пассажиров рейса Москва — Нячанг авиакомпании Azur Air вынуждены находиться в самолете в аэропорту Внуково из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Рейс должен был вылететь в субботу вечером, но его перенесли на утро воскресенья. Пассажиры уже несколько часов находятся в салоне, экипаж готов к вылету, однако взлет невозможен из-за сложных погодных условий.

По данным на утро, в аэропорту Внуково задерживают восемь вылетающих рейсов, один отменен. С полуночи около 40 самолетов вылетели с опозданием.

27 января авиакомпания Azur Air предупредила о возможных корректировках рейсов из-за сильного снегопада в московском регионе.

Как сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, значительная часть месячной нормы осадков выпала в московском регионе за последние 24 часа.

По его информации, южные районы Подмосковья получили до 50% месячной нормы. Максимальные показатели зафиксированы в Кашире (20 мм), значительное количество осадков выпало также в Черустях и Серпухове — по 15 мм.

