В «Реал Сосьедад» исключили уход Захаряна зимой

Руководство «Реал Сосьедад» исключает уход Захаряна в зимнее трансферное окно
Mutsu Kawamori/Global Look Press

В «Реал Сосьедад» исключают уход российского полузащитника Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно, об этом пишет баскское издание Noticias de Gipuzkoa.

«Захарян по-прежнему пользуется большим уважением в клубе. Настолько, что спортивное руководство уверено, что он станет одним из лучших игроков во второй половине сезона. Поэтому его аренда в это трансферное окно совершенно исключена», — сказано в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении нового тренера «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо не допускать к играм Захаряна до конца сезона. Наставник уже провел личную беседу с игроком и сообщил ему о своем решении.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, в которых забил один гол.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее Валерий Карпин назвал беспочвенными слухи о возможном уходе Захаряна из «Реал Сосьедад».
 
