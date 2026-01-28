Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине

В России подскочили продажи осиновых кольев и оберегов

АТОЛ: спрос россиян на обереги и осиновые колья в 2025 году вырос в 2-4 раза
Rubanitor/Shutterstock/FOTODOM

В России в 2025 году спрос на осиновые колья и обереги вырос в 2-4 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование IT-компании АТОЛ.

Наибольшим спросом пользовались обереги, спрос а них вырос в 2,2 раза. В среднем один оберег приобретали за 498 рублей, что на 33% дешевле, чем в 2024 году.

«Самый большой рост спроса в категории был зафиксирован у осиновых кольев, которые приобретали в 4 раза чаще. Средний чек покупки снизился на 6% и составил 333 рубля», — говорится в исследовании.

Также увеличился спрос на руны, рост составил 54%. Один набор рун в среднем приобретали за 672 рубля. При этом спрос на карты таро снизился на 5%, одна колода в среднем стоила 654 рубля.

16 января заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета, религиовед Роман Силантьев заявил, что гадание является богопротивной практикой, а верующие люди не должны прибегать к магии.

По его словам, любые формы гаданий противоречат религиозным убеждениям, поскольку связаны с магическими практиками, которые не принимаются верующими.

Ранее эксперт объяснила, почему люди становятся зависимыми от астрологов и тарологов.
 
