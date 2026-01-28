Врач рассказал, в какую сторону люди чаще подворачивают ногу

Травматолог Сиваконь: чаще всего люди подворачивают ногу внутрь

Чаще всего люди подворачивают ногу внутрь, а не наружу. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук Станислав Сиваконь, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-экстремальной медицины ПГУ Пензенского государственного университета (ПГУ) Минобрнауки России.

По словам врача, именно инверсионные травмы голеностопного сустава — когда стопа уходит внутрь — встречаются наиболее часто и нередко происходят в быту. Эксперт пояснил, что такие повреждения особенно характерны для молодых женщин.

«Многократно это случается именно с женщинами — чаще всего на каблуках. В большинстве случаев неуклюжее движение заканчивается легким испугом или растяжением связок, поскольку наружные связки голеностопа более длинные и эластичные», — отметил Сиваконь.

Пик подобных травм приходится на зиму: гололед, ледяной дождь и скользкая обувь резко повышают риск падений. Гораздо более тяжелые последствия возникают при подворачивании стопы наружу (эверзии), добавил ученый. В этом случае нагрузка приходится на внутреннюю боковую связку, которая короткая и менее эластичная. Она может разорваться или «оторвать» внутреннюю лодыжку, часто с повреждением межберцового синдесмоза — связочного комплекса между большеберцовой и малоберцовой костями.

В ПГУ нашли способ разработали инновационный способ лечения таких повреждений, исключающий повторное хирургическое вмешательство. Метод предполагает восстановление связочного аппарата с использованием собственного сухожилия пациента, что позволяет ускорить восстановление: уже через 2–2,5 месяца человек может вернуться к полноценной нагрузке на ногу.

