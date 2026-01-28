Размер шрифта
В Екатеринбурге отчим девять лет насиловал падчерицу

kp.ru: в Екатеринбурге падчерица обвинили отчима в многолетнем насилии
Shutterstock

В Свердловской области школьница рассказала матери, что ее девять лет насиловал отчим, проводится проверка. Об этом сообщает kp.ru.

В полицию обратилась мать несовершеннолетней, женщина сообщила, что ее сожитель несколько лет совращал дочь и насиловал ее. По словам девочки, отчим домогался ее с 2016 по 2025 годы, она боялась рассказывать о происходящем родственникам.

По факту произошедшего проводится проверка, задержан ли подозреваемый — неизвестно. В региональном СК инцидент пока не прокомментировали. Известно, что мужчине 29 лет, он нигде не работает и не имел проблем с законом.

До этого в Приамурье девушка решила отомстить отчиму, выдумав изнасилование. «Пострадавшая» испытывала личную неприязнь к матери и ее новому мужу, поэтому решила привлечь отчима к уголовной ответственности. По факту подлога возбудили уголовное дело. Во время следственных мероприятий девушка призналась в попытке оговорить родственника.

Ранее в Мурманской области осудили мужчину, который 30 раз изнасиловал падчерицу.
 
