В Казахстане заявили, что атакованные у КТК танкеры не входят в «серую флотилию»

Два танкера для транспортировки нефти из Казахстана, которые в январе текущего года подверглись атакам дронов вблизи инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), не относятся к «теневому флоту». Об этом журналистам заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.
«Танкеры не принадлежали ни к какой, скажем так, «серой флотилии», — отметил чиновник.
По его словам, в отношении данных судов не было введено никаких ограничений. Более того, они не числятся ни в каких «серых списках».
13 января министерство энергетики Казахстана сообщило, что беспилотники атаковали два танкера в районе терминала КТК в Черном море. Ударам подверглись судно Matilda под флагом Мальты и судно Delta Harmony под флагом Либерии.
Как рассказали в ведомстве, на танкере Matilda после атаки произошел взрыв без последующего горения. Второй танкер во время атаки находился в режиме ожидания погрузки. На борту возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Члены экипажей обоих судов не пострадали.
Ранее в МИД РФ осудили удары по танкерам в акватории Черного моря.