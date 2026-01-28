В Казахстане заявили, что атакованные у КТК танкеры не входят в «серую флотилию»

Минэнерго Казахстана: атакованные у КТК танкеры не были частью теневого флота

Два танкера для транспортировки нефти из Казахстана, которые в январе текущего года подверглись атакам дронов вблизи инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), не относятся к «теневому флоту». Об этом журналистам заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.

«Танкеры не принадлежали ни к какой, скажем так, «серой флотилии», — отметил чиновник.

По его словам, в отношении данных судов не было введено никаких ограничений. Более того, они не числятся ни в каких «серых списках».

13 января министерство энергетики Казахстана сообщило, что беспилотники атаковали два танкера в районе терминала КТК в Черном море. Ударам подверглись судно Matilda под флагом Мальты и судно Delta Harmony под флагом Либерии.

Как рассказали в ведомстве, на танкере Matilda после атаки произошел взрыв без последующего горения. Второй танкер во время атаки находился в режиме ожидания погрузки. На борту возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Члены экипажей обоих судов не пострадали.

Ранее в МИД РФ осудили удары по танкерам в акватории Черного моря.