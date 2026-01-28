Размер шрифта
Синоптик: москвичам предстоит самый сложный в плане снегопадов день

Синоптик Позднякова: пик сильного снегопада в Москве придется на 28 января
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В течение всей рабочей недели в столичном регионе продолжатся снегопады, а самый сложный день по обилию осадков будет как раз сегодня, 28 января. Об этом в беседе с RT предупредила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, сегодня днем из-за сильных осадков жителям столицы придется непросто, причем в ночь на четверг такая погода сохранится. На убыль снегопады пойдут только в пятницу, 30 января, хотя и в этот день местами будет идти небольшой снег.

«Такая же погода с небольшим снегом и не повсеместно будет и в выходные дни», — отметила Позднякова.

На выходные она спрогнозировала облачную погоду с прояснениями и похолодание. Так, в субботу ожидается от -10 до -15 градусов, а в воскресенье температура упадет до -18…-23градусов ночью и до -12…-17 градусов днем, заключила синоптик.

Напомним, накануне на столичный регион обрушились сильные снегопады, на фоне чего пробки достигли 9 баллов. Ночью 27 января в Москве выпала почти пятая часть месячной нормы осадков, что парализовало движение. Водителям посоветовали отложить несрочные поездки, а цены на такси подскочили на 25%, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптик предупредил о похолодании в Москве после снегопадов.
 
