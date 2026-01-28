Сбер, Минобороны и Минкультуры запустят проекты для военнослужащих

Сбер, Минобороны и Минкультуры договорились о совместной реализации ряда проектов для военнослужащих и развитии общественного пространства «Ансамбля усадьбы «Архангельское», сообщает пресс-служба банка.

В рамках документа стороны договорились о строительстве нового центра медицинской реабилитации на территории национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского.

Центр оснастят новым высокотехнологичным оборудованием. Также в центре построят современные палаты, систему цифрового сопровождения, отделения диагностики и другие.

Кроме того, при поддержке Сбера будет расширена и благоустроена территория музея-заповедника «Архангельское», а также создано общественное пространство для организации качественной реабилитации военнослужащих.

По словам президента, председателя правления Сбера Германа Грефа, для банка принципиально важно участвовать в проектах по созданию значимой социальной инфраструктуры для России и ее защитников.

«Строительство многофункционального реабилитационного центра — это вклад в здоровье и возвращение к полноценной жизни тех, кто стоит на страже безопасности России. А совместная работа по приумножению культурного наследия «Архангельского» поможет создать уникальную среду для отдыха и восстановления», — отметил Греф.