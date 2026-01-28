Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Сбер, Минобороны и Минкультуры запустят проекты для военнослужащих

Сбер поддержит создание современного центра медицинской реабилитации
пресс-служба Сбера

Сбер, Минобороны и Минкультуры договорились о совместной реализации ряда проектов для военнослужащих и развитии общественного пространства «Ансамбля усадьбы «Архангельское», сообщает пресс-служба банка.

В рамках документа стороны договорились о строительстве нового центра медицинской реабилитации на территории национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского.

Центр оснастят новым высокотехнологичным оборудованием. Также в центре построят современные палаты, систему цифрового сопровождения, отделения диагностики и другие.

Кроме того, при поддержке Сбера будет расширена и благоустроена территория музея-заповедника «Архангельское», а также создано общественное пространство для организации качественной реабилитации военнослужащих.

По словам президента, председателя правления Сбера Германа Грефа, для банка принципиально важно участвовать в проектах по созданию значимой социальной инфраструктуры для России и ее защитников.

«Строительство многофункционального реабилитационного центра — это вклад в здоровье и возвращение к полноценной жизни тех, кто стоит на страже безопасности России. А совместная работа по приумножению культурного наследия «Архангельского» поможет создать уникальную среду для отдыха и восстановления», — отметил Греф.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Как в РФ ограничивают мессенджер и могут ли запретить совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!