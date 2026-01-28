Ученые назвали самые экологически чистые и грязные шоссе на севере Москвы

На севере Москвы самым грязным по уровню транспортных выбросов является Ленинградское шоссе, самым чистым — Дмитровское, а Ярославское занимает промежуточное положение. К такому выводу пришли ученые Лаборатории нейтронной физики имени И. М. Франка Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Об этом «Газете.Ru» рассказали в ОИЯИ.

Специалисты оценивали накопление потенциально токсичных элементов в придорожных зонах трех шоссе на севере Москвы с помощью активного биомониторинга — метода «мох в мешках». Вдоль трасс на протяжении около 50 км размещали мешочки с мхом сфагнумом, способным эффективно накапливать загрязняющие вещества из воздуха.

Анализ показал прямую связь между уровнем загрязнения и интенсивностью трафика. На Ленинградском шоссе, где движение наиболее плотное, зафиксированы самые высокие концентрации тяжелых металлов, в том числе ванадия, хрома, железа и алюминия. Особенно выраженным оказалось обогащение кобальтом и цинком — элементами, связанными с износом дорожного покрытия, шин и тормозных систем.

Ярославское шоссе продемонстрировало схожий набор загрязняющих элементов, но в более низких концентрациях. На Дмитровском шоссе, где транспортная нагрузка меньше, большинство элементов — медь, никель, марганец и стронций — находились на уровне фоновых значений, что позволило отнести его к наиболее экологически чистым среди изученных.

Исключением стала ртуть: на Дмитровском шоссе ее содержание оказалось на 15% выше фона и превысило показатели двух других трасс. Ученые связывают это с частыми пробками и низкой скоростью движения, при которых возрастает вклад выбросов от работающих двигателей.

Также выяснилось, что концентрации ряда металлов резко снижаются по мере удаления от дороги, тогда как ртуть, свинец и цинк способны распространяться на большие расстояния, формируя более широкую зону воздействия.

Ранее ученые выяснили, что загрязненный воздух ускоряет образование бляшек в сосудах сердца.