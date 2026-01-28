США выдвинули Украине условие для получения гарантий безопасности

Reuters: США требуют от Украины подписать соглашение с РФ в обмен на гарантии

Соединенные Штаты выдвинули Украине условие, согласно которому Киеву необходимо подписать мирное соглашение с Москвой для получения гарантий безопасности. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

Собеседник, знакомый с обсуждениями, указал, что Вашингтон «заявил Украине о необходимости подписать мирное соглашение с Россией для получения гарантий безопасности со стороны США».

При этом он отверг информацию издания Financial Times о том, что гарантии безопасности зависят от вывода войск из Донбасса. По его словам, «Соединенные Штаты не говорят Украине, что должно быть включено в мирное соглашение, и что предположение о том, что Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки России, является вводящим в заблуждение».

До этого посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук в статье для The Telegraph написала, что Киев не примет бессмысленных гарантий безопасности от стран Запада, поскольку рассматривает защиту от потенциального нападения как «неотъемлемую часть» любых соглашений о мире. По ее словам, такая позиция основана на опыте Минских соглашений, которые «травмировали» украинцев.

