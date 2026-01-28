Размер шрифта
В «Совете мира» поблагодарили Белоруссию

«Совет мира» по Газе назвал Белоруссию одной из стран — учредителей
Алексей Майшев/РИА Новости

«Совет мира» по сектору Газа, создаваемый президентом США Дональдом Трампом, выразил Белоруссии благодарность за вступление и назвал ее одной из стран — учредителей. Заявление опубликовано на странице органа в социальной сети X.

«Совет мира» приветствует Белоруссию в качестве одного из учредителей нашей растущей международной организации», — говорится в посте.

16 января американский лидер объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Хозяин Белого дома пригласил представителей Европейской комиссии и более 50 государств принять участие в работе органа. В том числе приглашения получили Россия, Белоруссия, Китай и Украина.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира», на которой присутствовал Трамп. По данным РИА Новости, всего документ подписали представители 18 стран. Среди них — Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Аргентина, Узбекистан, Пакистан, Саудовская Аравия, Казахстан, Болгария, Косово, Венгрия, Азербайджан, Парагвай, Катар, Индонезия, Армения, Иордания и сами США.

Позднее пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии заявила, что посол республики в Швейцарии Александр Ганевич также принял участие в церемонии утверждения Устава «Совета мира». Дипломат присутствовал на мероприятии по поручению главы государства Александра Лукашенко.

Ранее Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией в составе «Совета мира».
 
