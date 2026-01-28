Российские войска получили новые системы для защиты от беспилотников

«Ростех» впервые поставил в российские войска системы «Зубр» для защиты от беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Производством «Зубра» занимается холдинг «Высокоточные технологии». Комплекс включает в себя радиолокационные станции, предназначенные для автоматического обнаружения крупных и малоразмерных воздушных целей. Окончательное решение принимает оператор и дает команду на поражение.

22 января госкорпорация «Ростех» представила новые патроны для борьбы с дронами. Первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 под названием «Многоточие» разработал и выпустил также холдинг «Высокоточные технологии».

Новые боеприпасы предназначены для повышения эффективности стрельбы по малоразмерным беспилотникам из штатного стрелкового оружия. Новые патроны оснащены трехэлементной пулей, которая разделяется в полете. При этом используются стандартные гильза и порох, что упрощает серийное производство на действующих предприятиях патронной отрасли. По данным госкорпорации, благодаря конструктивному решению все три элемента равномерно расходятся сразу после выхода из ствола, что повышает кучность стрельбы и вероятность поражения малогабаритных целей.

Ранее военный эксперт раскрыл, как новые патроны помогут ВС России в ходе СВО.