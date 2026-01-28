Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Армия

Российские войска получили новые системы для защиты от беспилотников

«Ростех» впервые поставил ВС России новые системы «Зубр» против БПЛА
Ростех

«Ростех» впервые поставил в российские войска системы «Зубр» для защиты от беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Производством «Зубра» занимается холдинг «Высокоточные технологии». Комплекс включает в себя радиолокационные станции, предназначенные для автоматического обнаружения крупных и малоразмерных воздушных целей. Окончательное решение принимает оператор и дает команду на поражение.

22 января госкорпорация «Ростех» представила новые патроны для борьбы с дронами. Первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 под названием «Многоточие» разработал и выпустил также холдинг «Высокоточные технологии».

Новые боеприпасы предназначены для повышения эффективности стрельбы по малоразмерным беспилотникам из штатного стрелкового оружия. Новые патроны оснащены трехэлементной пулей, которая разделяется в полете. При этом используются стандартные гильза и порох, что упрощает серийное производство на действующих предприятиях патронной отрасли. По данным госкорпорации, благодаря конструктивному решению все три элемента равномерно расходятся сразу после выхода из ствола, что повышает кучность стрельбы и вероятность поражения малогабаритных целей.

Ранее военный эксперт раскрыл, как новые патроны помогут ВС России в ходе СВО.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Как в РФ ограничивают мессенджер и могут ли запретить совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!