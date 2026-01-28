Подросток из Тверской области получил 7 лет колонии за подготовку теракта

СК: подростка из Тверской области приговорили к 7 годам за покушение на теракт

Второй Западный окружной военный суд приговорил 14-летнего подростка из Вышнего Волочка Тверской области к семи годам заключения за участие в деятельности террористической организации и попытку совершения террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома, публикуя кадры с допросом фигуранта.

По информации следствия, в мае прошлого года подросток получил в одном из мессенджеров задание от украинского куратора провести разведку в административном здании и изготовил три бутылки с зажигательной смесью. Выполняя указания куратора, фигурант попытался поджечь здание, но ему не удалось совершить задуманное, так как его арестовали следователи СК совместно с сотрудниками областного УФСБ. Школьник также состоял в одной из террористических организаций, запрещенных в РФ, отметили в следкоме.

Сам подросток на допросе сообщил, что в мессенджере от неизвестного ему поступило предложение о безопасной работе — отвезти сумку из Торжка в Вышний Волочек. Он должен был доставить сумку с зажигательной смесью к военному комиссариату.

Фигуранта признали виновным по двум статьям: «Участие в деятельности террористической организации» и «Покушение на совершение террористического акта». Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.

Ранее в Кузбассе подросток планировал сжечь тепловоз по заданию иностранца.