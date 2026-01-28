Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Кондуктора госпитализировали после нападения пассажира в омском автобусе

В Омске пьяный пассажир избил кондуктора в автобусе
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Омске пассажир отказался выходить на конечной остановке и нанес телесные повреждения кондуктору в автобусе. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Инцидент произошел 27 января, пьяный пассажир доехал до конечной остановки автобуса и отказался покидать салон. Женщина-кондуктор сделала ему замечание, в ответ мужчина несколько раз ударил ее. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, она госпитализирована с подозрением на черепно-мозговую травму.

Сотрудники Росгвардии, прибывшие на место, задержали подозреваемого в нападении. Его доставили в отдел полиции для проведения разбирательства.

До этого мужчину избили в иркутском автобусе за просьбу уступить место пожилым людям. По словам очевидцев, крупный мужчина занял место, когда рядом стояли пенсионеры. Один из очевидцев сделал ему замечание, но пассажир отреагировал на него агрессивно.

Ранее в Ульяновске пассажир избил кондуктора в трамвае.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Как в РФ ограничивают мессенджер и могут ли запретить совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!