Кондуктора госпитализировали после нападения пассажира в омском автобусе

В Омске пассажир отказался выходить на конечной остановке и нанес телесные повреждения кондуктору в автобусе. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Инцидент произошел 27 января, пьяный пассажир доехал до конечной остановки автобуса и отказался покидать салон. Женщина-кондуктор сделала ему замечание, в ответ мужчина несколько раз ударил ее. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, она госпитализирована с подозрением на черепно-мозговую травму.

Сотрудники Росгвардии, прибывшие на место, задержали подозреваемого в нападении. Его доставили в отдел полиции для проведения разбирательства.

До этого мужчину избили в иркутском автобусе за просьбу уступить место пожилым людям. По словам очевидцев, крупный мужчина занял место, когда рядом стояли пенсионеры. Один из очевидцев сделал ему замечание, но пассажир отреагировал на него агрессивно.

Ранее в Ульяновске пассажир избил кондуктора в трамвае.