Новый президент Гондураса принес присягу

Поддерживаемый президентом США Дональдом Трампом бизнесмен Насри Асфура 27 января принес присягу в качестве президента Гондураса. Об этом сообщает Associated Press.

Политик пообещал создать рабочие места, бороться с преступностью и улучшить ключевые отрасли социальной сферы, такие как образование и здравоохранение.

67-летний президент заявил, что будет руководить Гондурасом с полной самоотдачей, необходимой для поиска реальных решений в каждом уголке страны.

Торжественная церемония инаугурации нового президента Гондураса прошла в конгрессе в скромной и строгой обстановке, без присутствия иностранных высокопоставленных лиц. Хотя диппредставители других стран присутствовали на мероприятии, отмечает AP.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), задержавшие президента Венесуэлы Николаса Мадуро, также участвовали в аресте и дальнейшем судебном преследовании экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.

Ранее в Гондурасе чуть не подорвали оппозиционного политика.