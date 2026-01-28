Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Армия

Российские военные пресекли попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»

SHOT: ВС РФ не дали ВСУ повторить операцию «Паутина», уничтожив фуру с БПЛА
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ сорвали попытку украинской армии повторить операцию «Паутина» на территории России. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, в рамках операции противник пытался осуществить массированную атаку беспилотниками, похожую на ту, что была зафиксирована в прошлом году, когда удар пришелся сразу по нескольким военным аэродромам внутри России.

Фуру, перевозящую дроны, заметили на границе Черниговской и Сумской областей. Помимо БПЛА в кузове была мобильная группа ВСУ. Российские разведчики засекли передвижение грузовика и сообщили координаты цели. После ВС РФ ударили по фуре из ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Уточняется, что фура вместе с грузом и личным составом ВСУ была уничтожена возле населенного пункта Хильчичи, откуда регулярно запускаются беспилотники в сторону России.

До этого Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал видео с уничтожением фуры в Хильчичах. На записи можно увидеть момент удара РСЗО «Торнадо-С» по грузовику, перевозящему беспилотники дальнего действия.

Ранее на видео попал удар трехтонной бомбы по штурмовикам ВСУ в Запорожской области.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Как в РФ ограничивают мессенджер и могут ли запретить совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!