Российские военные пресекли попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»

Вооруженные силы (ВС) РФ сорвали попытку украинской армии повторить операцию «Паутина» на территории России. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, в рамках операции противник пытался осуществить массированную атаку беспилотниками, похожую на ту, что была зафиксирована в прошлом году, когда удар пришелся сразу по нескольким военным аэродромам внутри России.

Фуру, перевозящую дроны, заметили на границе Черниговской и Сумской областей. Помимо БПЛА в кузове была мобильная группа ВСУ. Российские разведчики засекли передвижение грузовика и сообщили координаты цели. После ВС РФ ударили по фуре из ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Уточняется, что фура вместе с грузом и личным составом ВСУ была уничтожена возле населенного пункта Хильчичи, откуда регулярно запускаются беспилотники в сторону России.

До этого Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал видео с уничтожением фуры в Хильчичах. На записи можно увидеть момент удара РСЗО «Торнадо-С» по грузовику, перевозящему беспилотники дальнего действия.

Ранее на видео попал удар трехтонной бомбы по штурмовикам ВСУ в Запорожской области.