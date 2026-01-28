Эксперт: легализация онлайн-казино остановит поток денег россиян на Украину

Легализация онлайн-казино в России позволит контролировать финансовые потоки и сделать так, чтобы средства граждан оставались внутри страны. Сегодня большинство таких казино базируются на Украине и в недружественных странах, куда утекают деньги игроков, заявил 360.ru советник гендиректора букмекера Fonbet и зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов.

Он подчеркнул, что онлайн-казино сегодня является наиболее привлекательной азартной игрой с большой базой клиентов. Люди, стремясь получить легкие деньги и обогатиться, полагаются на случай и становятся активными игроками. При этом большинство таких онлайн-казино работают с территории Украины и других недружественных стран, куда утекают деньги российских граждан. Всего через такие зарубежные казино проходит около 3 трлн рублей, отметил Оганезов.

«Поэтому Минфин как раз выступает с инициативой легализовать данный вид деятельности, чтобы можно было контролировать финансовые потоки, а деньги оставались внутри страны, а не шли куда-то за границу», — пояснил он.

По его мнению, можно ввести достаточно простой механизм контроля за данной сферой, когда отвечать за все будет единый оператор, без предоставления лицензий широкому кругу юрлиц. Что касается проблемы лудомании, то помочь с этим должна возможность самозапрета на азартные игры, заключил специалист.

Напомним, Минфин предложил легализовать в России онлайн-казино, так как это может приносить бюджету РФ 100 млрд руб. ежегодно. Букмекеры назвали инициативу позитивной, однако в Госдуме придерживаются другого мнения, предупреждая, что легализация онлайн-казино может привести к разорению семей и личным трагедиям. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РПЦ высказались о легализации онлайн-казино в России.