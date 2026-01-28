Глава МИД Польши Радослав Сикорский неверно интерпретирует факты, поскольку ненависть мешает ему видеть реальность, написал в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, комментируя перепалку польского министра с американским миллиардером Илоном Маском.

«Пускающий слюни имбецил» и поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность», — заявил Дмитриев.

Польский министр обвинил Маска в том, что он не препятствует использованию системы Starlink российскими военными. В ответ бизнесмен отверг обвинения, заявив, что его спутники являются основой связи для ВСУ. Глава SpaceX назвал Сикорского «пускающим слюни имбецилом».

До этого советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что российские ударные дроны БМ-35, оснащенные Starlink, уже могут добираться до Днепра (бывший Днепропетровск).

Ранее в Польше заявили, что Сикорский парализует дипломатическую работу страны.