Бывшую первую леди Южной Кореи приговорили к 20 месяцам тюрьмы

Суд в Южной Корее приговорил экс-первую леди Ким Гон Хи к 20 месяцам тюрьмы
Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Korea/CC BY-SA 2.0

Суд первой инстанции в Южной Корее приговорил бывшую первую леди республики Ким Гон Хи к двадцати месяцам лишения свободы по делу о коррупции. Трансляцию заседания вел телеканал YTN.

Сообщается, что лишь по двум из трех предъявленных обвинений ее признали виновной — из-за получения дорогих подарков от Церкви объединения на общую сумму 80 млн вон (примерно $56 тыс.). По вынесенному решению возможна апелляция.

Другие два обвинения строились на подозрениях в манипуляциях со стоимостью ценных бумаг и несоблюдении правил финансирования политических кампаний.

Сам Юн Сок Ёль, пока его жена находится под следствием по делу о коррупции, также арестован. В декабре прошлого года он ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Юн Сок Ёля сняли с поста и обвинили в попытке вооруженного мятежа.

Ранее экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам лишения свободы.
 
