Украина снова вводит жесткий карантин из-за коронавируса
Валерия Исполатова
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Власти Украины снова вводят жесткий карантин из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает издание «Сегодня» со ссылкой на источники в правительстве.
По данным СМИ, ограничения будут действовать в период с 23 декабря по 15 января, то есть более трех недель.
Собеседник издания рассказал, что в правительство поступало предложение о двухнедельном карантине, но его отклонили.
По последним данным, на Украине зарегистрировано 733 тыс. случаев COVID-19, выздоровели 345 тыс. человек, умерли 12,3 тыс.
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