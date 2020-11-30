Яровая подготовила проект о воспитании детей в интернатах
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что разработала законопроект о типовом воспитании детей в интернатах. Об этом пишет РИА «Новости».
Яровая подчеркнула, что в настоящий момент нет единого подхода к воспитанию детей в интернатах.
«Поэтому в настоящее время мной подготовлен уже законопроект, мы его прорабатываем совместно с профильными министерствами о том, чтобы появилась типовая программа о воспитании, которая была бы разработана министерством труда совместно с министерством просвещения, которые находятся в специальных учреждениях», — сказала вице-спикер.
Она подчеркнула, что в программу входит обязательное обучение ребенка первой профессии.
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