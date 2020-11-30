В Кемерове и Новокузнецке рекомендовали не открывать окна из-за вредных веществ в воздухе

В Кемерове и Новокузнецке специалисты Роспотребнадзора выявили в воздухе превышение нормы содержания бензапирена и сажи в 3,4 раза.

Лабораторные исследования в Кемерове проводились в 5 точках по 17 загрязняющим веществам. Превышение гигиенических нормативов было установлено в Центральном, Заводском и Кировском районах.

В Новокузнецке воздух оказался сильно загрязнен на территориях, прилегающих к Центральному, Кузнецкому и Северному промузлам.

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области рекомендует избегать длительных прогулок на улице, не заниматься спортом и тяжелым физическим трудом на открытом воздухе, не открывать окна в жилых помещениях.

Также гражданам советуют пить больше минеральной воды, морсов и зеленого чая и ограничить использование личного автомобильного транспорта.

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