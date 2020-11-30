Источник рассказал о возможных мотивах самоубийства сотрудника ФСО

Источник в правоохранительных органах рассказал, что могло стать мотивом для самоубийства сотрудника ФСО. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что условия службы в московском Кремле не могли послужить причиной произошедшего.

Собеседник предположил, что мотивом могли стать личные проблемы.

Ранее сообщалось, что сотрудник ФСО совершил самоубийство в Кремле. По словам его жены, в последнее время он не жил вместе с ней, в декабре они планировали развестись.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ​​СМИ: сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля