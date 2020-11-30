Задержаны экс-министр здравоохранения Иркутской области с сыном

Экс-министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева и ее сын задержаны. Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета.

Так, по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области в отношении данных лиц заведено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Следователи провели обыски в доме женщины. В настоящий момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Предполагается, что Ледяева и ее сын, а также другие лица похитили из бюджета Иркутской области порядка 25 млн руб. Это было сделано под предлогом исполнения государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты для министерства здравоохранения региона.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Руководителей нижегородского водоканала подозревают в создании преступного сообщества