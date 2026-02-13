Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

На Украине идет подготовка к новому раунду переговоров с Россией

Литвин: украинская делегация готовится к переговорам с Россией в Женеве
Efrem Lukatsky/AP

Украинская делегация готовится к новому раунду переговоров с Россией в Женеве, которые пройдут 17-18 февраля. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает «РБК-Украина».

«Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что по состоянию на сегодня украинская делегация готовится», — говорится в сообщении.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса состоится 17 и 18 февраля в Женеве. Также 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переговоры состоятся 17 и 18 февраля, а на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос. В частности, будет идти речь о создании свободной экономической зоны на Донбассе, с чем не согласны ни Россия, ни Украина.

7 февраля Зеленский сообщил, что США хотят завершить конфликт до июня 2026 года, а ключевые соглашения могут быть подписаны синхронно.

Ранее в США сообщили об усилении давления Трампа на Украину.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!