На Украине идет подготовка к новому раунду переговоров с Россией

Литвин: украинская делегация готовится к переговорам с Россией в Женеве

Украинская делегация готовится к новому раунду переговоров с Россией в Женеве, которые пройдут 17-18 февраля. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает «РБК-Украина».

«Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что по состоянию на сегодня украинская делегация готовится», — говорится в сообщении.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса состоится 17 и 18 февраля в Женеве. Также 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переговоры состоятся 17 и 18 февраля, а на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос. В частности, будет идти речь о создании свободной экономической зоны на Донбассе, с чем не согласны ни Россия, ни Украина.

7 февраля Зеленский сообщил, что США хотят завершить конфликт до июня 2026 года, а ключевые соглашения могут быть подписаны синхронно.

Ранее в США сообщили об усилении давления Трампа на Украину.