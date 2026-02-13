Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Во Франции раскрыли аферу гидов с билетами в Лувр

Le Figaro: сотрудники Лувра украли у музея около €10 млн
Gonzalo Fuentes/Reuters

Во Франции раскрыли мошенническую схему с продажей поддельных билетов в Лувр. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным следствия, афера работала около десяти лет, ежедневно обслуживая до 20 групп. Арестованы девять человек, в том числе двое сотрудников Лувра, экскурсоводы и предполагаемый организатор сети. Ущерб музею оценили в более чем €10 млн (917 млн рублей).

В декабре прошлого года сотни работников на собрании в музее единогласно высказались за проведение забастовки, а некоторые сотрудники и вовсе призывали к проведению бессрочной акции протеста. Решение об этом было принято из-за нехватки персонала, а также плохих условий труда.

В октябре неизвестные, одетые в рабочие формы, при помощи автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, злоумышленники уронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались сбагрить через даркнет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!