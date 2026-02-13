Во Франции раскрыли аферу гидов с билетами в Лувр

Во Франции раскрыли мошенническую схему с продажей поддельных билетов в Лувр. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным следствия, афера работала около десяти лет, ежедневно обслуживая до 20 групп. Арестованы девять человек, в том числе двое сотрудников Лувра, экскурсоводы и предполагаемый организатор сети. Ущерб музею оценили в более чем €10 млн (917 млн рублей).

В декабре прошлого года сотни работников на собрании в музее единогласно высказались за проведение забастовки, а некоторые сотрудники и вовсе призывали к проведению бессрочной акции протеста. Решение об этом было принято из-за нехватки персонала, а также плохих условий труда.

В октябре неизвестные, одетые в рабочие формы, при помощи автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, злоумышленники уронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались сбагрить через даркнет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».