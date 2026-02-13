Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Минюст РФ признал три иностранных НПО нежелательными организациями

Минюст включил «Хроники.Медиа» и RISE Moldova в реестр нежелательных организаций
Bulkin Sergey/Global Look Press

Минюст России включил три иностранные неправительственные организации в реестр нежелательных организаций. НПО добавлены в список на сайте ведомтсва.

В список оказались немецкая Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V., литовская «Хроники.медиа» и молдавская RISE Moldova.

Причины внесения данных организаций в перечень на сайте не указана.

До этого Минюст внес в этот перечень американскую организацию — Международный фонд женщин, работающих в СМИ (IWMF - International Women's Media Foundation), и еще три организации.

В декабре сообщалось, что в отношении екатеринбургских блогеров Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова (признан в РФ иностранным агентом) возбуждено уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации. По данным правоохранительных органов, фигурантов подозревают в получении и использовании грантов от иностранных организаций.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной французскую организацию.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!