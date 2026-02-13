Минюст РФ признал три иностранных НПО нежелательными организациями

Минюст включил «Хроники.Медиа» и RISE Moldova в реестр нежелательных организаций

Минюст России включил три иностранные неправительственные организации в реестр нежелательных организаций. НПО добавлены в список на сайте ведомтсва.

В список оказались немецкая Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V., литовская «Хроники.медиа» и молдавская RISE Moldova.

Причины внесения данных организаций в перечень на сайте не указана.

До этого Минюст внес в этот перечень американскую организацию — Международный фонд женщин, работающих в СМИ (IWMF - International Women's Media Foundation), и еще три организации.

В декабре сообщалось, что в отношении екатеринбургских блогеров Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова (признан в РФ иностранным агентом) возбуждено уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации. По данным правоохранительных органов, фигурантов подозревают в получении и использовании грантов от иностранных организаций.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной французскую организацию.