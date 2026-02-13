Размер шрифта
Российский дипломат заявила о значительном числе раздражителей между РФ и США

Евстигнеева: Россия призвала США предпринять шаги по нормализации работы в ООН
Алексей Филиппов/РИА Новости

Между Россией и США сохраняется значительное число раздражителей, которые негативно отражаются на взаимодействии двух стран по линии Организации Объединенных Наций. Москва призывает Вашингтон сделать шаги для нормализации условий совместной работы, заявила в интервью РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

По ее словам, до сих пор остается нерешенным целый ряд вопросов, связанных с выполнением Соединенными Штатами своих международно-правовых обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН.

«Призываем американских партнеров наконец преодолеть инерцию ранее допущенных ошибок и предпринять практические шаги для нормализации условий нашей совместной работы», – сказала дипломат.

25 января заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США пока не достигли подвижек в диалоге по поводу возвращения дипсобственности и возобновления прямого авиасообщения. Он отметил, что «это и есть раздражители» в отношениях двух стран.

Ранее Небензя заявил о разочаровании в дипломатии США.
 
