Сенатор назвал «прекрасной новостью» снижение ставки ЦБ

Снижение Центробанком (ЦБ) РФ ключевой ставки добавляет оптимизма экономике. Об этом заявил первый зампред бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости.

«На фоне не самой простой ситуации в экономике, а также повышения НДС было много скептических прогнозов. Прекрасно, что Банк России их развеял. Регулятор всегда правильно оценивал риски и если планомерное снижение ставки продолжено, значит ситуация с инфляцией находится под контролем», — сказал он.

Шендерюк-Жидков также назвал снижение ключевой ставки прекрасной новостью для всех.

ЦБ на заседании 13 февраля — первом в 2026 году — решил снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 15,5%. Годовая инфляция, по оценке регулятора на 9 февраля, составила 6,3%. Решение ЦБ совпало с прогнозом участников финансового рынка. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», допускали, что ЦБ на заседании 13 февраля снизит ключевую ставку с 16% до 15-15,75% или же оставит ее без изменений.

Эксперты называли несколько причин, которые могут подтолкнуть регулятора к осторожному снижению ключевой ставки. Среди них — разовый характер части январских проинфляционных факторов, достаточно устойчивое охлаждение темпов роста экономики, сохранение жестких денежно-кредитных условий и риск переохлаждения деловой активности.

Ранее сообщалось, что ЦБ может снизить ключевую ставку в феврале и марте.