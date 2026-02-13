В Госдуме объяснили, почему Мединский вновь возглавит делегацию России на переговорах

Помощник президента России Владимир Мединский вновь возглавит российскую делегацию на предстоящих 17-18 февраля переговорах по Украине из-за изменения характера обсуждаемых в рамках мирного процесса вопросов. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это связано с группой вопросов, которую планируется обсуждать на этом этапе переговоров. Есть группа вопросов, которые обсуждают военные, есть группы вопросов, которые обсуждают юристы, гражданские, там все что угодно, разные [темы]», — подчеркнул он.

По словам Чепы, на данный момент не стоит спекулировать относительно конкретных вопросов, которые будут обсуждаться в рамках предстоящей встречи по Украине.

13 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля. При этом Российскую делегацию на переговорах по Украине в Женеве возглавит Владимир Мединский.

