Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме объяснили, почему Мединский вновь возглавит делегацию России на переговорах

Депутат Чепа: Мединский возглавит делегацию из-за изменения темы переговоров
Кирилл Зыков/РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский вновь возглавит российскую делегацию на предстоящих 17-18 февраля переговорах по Украине из-за изменения характера обсуждаемых в рамках мирного процесса вопросов. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это связано с группой вопросов, которую планируется обсуждать на этом этапе переговоров. Есть группа вопросов, которые обсуждают военные, есть группы вопросов, которые обсуждают юристы, гражданские, там все что угодно, разные [темы]», — подчеркнул он.

По словам Чепы, на данный момент не стоит спекулировать относительно конкретных вопросов, которые будут обсуждаться в рамках предстоящей встречи по Украине.

13 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля. При этом Российскую делегацию на переговорах по Украине в Женеве возглавит Владимир Мединский.

Ранее в Кремле не подтвердили заявления Украины о работе нефтепровода «Дружба».
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!